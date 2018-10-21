Mıcır faciası: 4 ölü 1 yaralı

Niğde
'den Kayseri
'ye giden Keziban Oruçhan
idaresindeki 38 JA 364 plakalı otomobil
, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Feci kazada
1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza Kayseri-Adana Karayolu'nun Yeşilhisar ilçesi Gülbayır mevkisinde meydana geldi. Keziban Oruçhan idaresindeki 38 JA 364 plakalı otomobil, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Taklalar atan otomobilde, aynı binada komşu oldukları öğrenilen Sürücü Keziban Oruçhan (35) ve araç içindeki Ahmet Keskin (35), Servet Kahraman (35) ve 3 yaşındaki Kadir Haktan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Seyyide Aydın ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.