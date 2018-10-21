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Mıcır faciası: 4 ölü 1 yaralı

’de mıcırlı yolda kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı. 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Mıcır faciası: 4 ölü 1 yaralı
'den 'ye giden idaresindeki 38 , mıcırlı yolda kontrolden çıkarak taklalar attı. Feci 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza Kayseri-Adana Karayolu'nun Yeşilhisar ilçesi Gülbayır mevkisinde meydana geldi. Keziban Oruçhan idaresindeki 38 JA 364 plakalı otomobil, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Taklalar atan otomobilde, aynı binada komşu oldukları öğrenilen Sürücü Keziban Oruçhan (35) ve araç içindeki Ahmet Keskin (35), Servet Kahraman (35) ve 3 yaşındaki Kadir Haktan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen Seyyide Aydın ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Mıcır faciası: 4 ölü 1 yaralı
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