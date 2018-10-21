Profesöre öğrencisinden not şoku

İstanbul
Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savaş P., bazı derslerinin vize
ve finallerinden kötü not aldı. Öğrenci bu derslerin hocası, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel
'e başvurdu. Fakat ne Rigel'den ne de dekanlıktan yanıt alamayınca hocasının kendisini kasıtlı bıraktığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. İdare Mahkemesi
genç öğrencinin sınav kâğıdını incelemeye aldı. İncelemede Savaş P.'nin Haber Analizi dersinin vize notunun 35 olduğu fakat notunun 65-72 arası olması gerektiği şeklinde karar verildi ve notları düzeltildi. Kararın ardından Nurdoğan Rigel'in görevini kötüye kullandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İhbarın ardından Rigel hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan dava açıldı. ŞOKE EDEN İTİRAF
Nurdoğan Rigel'in eski asistanı Prof. Dr. Şebnem Çağlar davada tanık olarak ifade verdi ve "Daha önce Prof. Rigel'in asistanı olarak görev yapıyordum. O sıralarda Rigel aile aramız bozulmuş ve yıllarca mobbing uygulamasına maruz kalmıştım. Daha sonra ben de profesör olduğumda Savaş P., benimle birlikte çalışıyordu. Bu nedenle Doktor Rigel bana olan kinini Savaş'tan çıkarmaya çalışmıştır' ifadelerini kullandı.