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Suriyeli babanın cinneti

’da Suriyeli , eşi ile 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Suriyeli babanın cinneti
Arnavutköy'de önceki akşam Suriyeli , tartıştığı eşi 'ını darp etti. Bunun üzerine Media Hasan 4 ve 5 yaşındaki iki çocuğunu da yanına alarak Arnavutköy'de bulunan amcasının evine gitti. Bıçakla peşlerinden giden İbrahim, konuşmak istediğini söyleyerek eşi ve çocuklarını alarak bir odaya geçti. Kapıyı arkadan kapatan İbrahim, daha sonra belinden çıkardığı bıçakla önce çocuklarını öldürdü. Eşinin bağırması üzerine onun da boğazını kesen İbrahim, daha sonra aynı bıçağı kendi boğazına sapladı. Sesler üzerine odaya giren akrabaları, odanın içinde dördünün de kanlar içinde yattığını gördü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk ve anneyi kurtaramadı. Boğazından ağır yaralanan İbrahim hastaneye kaldırıldı. Enver İbrahim geçen ay da eşini uyurken boğmak istemiş ancak çocuklarının uyanıp bağırmaları üzerine olaya akrabaları müdahale etmişti.
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Suriyeli babanın cinneti
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