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Trafoyu hırsızlara karşı koruyan köpeği çaldılar

'de, elektrik trafosunda meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı bağlı bulunan bin 500 TL değerindeki köpeği çalan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 10:07
Trafoyu hırsızlara karşı koruyan köpeği çaldılar

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesinde M.G.'ye ait tarla içinde bulunan elektrik trafosunda meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı bağlı bulunan 3 adet kangal köpeğinden birinin çalındığı ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında İncesu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.

HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar çerçevesinde bir görgü tanığının ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri, değeri bin 500 TL olan kangal köpeğini çaldığı belirlenen M.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Köpek jandarma ekipleri tarafından sahibi M.G.'ye teslim edilirken, M.P. hakkında açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan işlem başlatıldı.

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Trafoyu hırsızlara karşı koruyan köpeği çaldılar
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