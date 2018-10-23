Veznedar çetesi çökertildi

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İstanbul'da, kendilerini başhekim ya da müdür gibi tanıtarak veznedarları dolandıran 8 kişilik çete çökertildi. Polise başvuran bir özel hastane yetkilisi, veznedarın dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık olayı şöyle gelişti: Veznedarı arayan bir kişi "Ben başhekiminim. Dışardayım kaza yaptım, acil şu kadar parayı şu hesaba gönder. Gelince öderim" dedi. Veznedar da istenilen parayı hesaba yolladı. Veznedar, aynı gün hastanede gerçek başhekimle karşılaşınca, dolandırıldığını anladı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, aynı yöntemle bazı adliyelerde çalışan veznedarların da dolandırıldığını saptadı ve 8 kişilik çeteyi yakaladı. Çetenin 4 ayda 17 ilde, 118 veznedarı dolandırdığı belirlendi.