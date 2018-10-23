Aydın'da Yörük kültürü canlandırıldı

Atatürk Kent Meydanı'ndan başlatılan şenlikte, yöresel kıyafetleri ile şenliğe katılan yörükler meydanda davul-zurna eşliğinde halk oyunu gösterileri sunuldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler eşliğinde gelin alma merasimi de canlandırılırken, kent meydanından deveye bindirilen gelin, şenliğin yapılacağı Fatih Kapalı Pazar Yeri'ne kadar ellerinde Türk Bayrakları olan kortej eşliğinde getirildi. Renkli görüntüler sahne olan gelin alma Aydınlı vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Yörük gelenek ve göreneklerine göre canlandırılan mizansen, gelinin Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde deve sırtından indirilmesi ile son bulurken şenlik konuşmalar ile devam etti.

Aydın'ın tarih açısından önemli bir kent olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Aydın Efeleri, Yörükleri, Türkmenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, "İlimizin geçmişinde Çete Ayşe, Yörük Ali Efe, Mestan Efe gibi bir çok efe yaşam sürmüş ve kentimizin tarihine isimlerini yazdırmışlardır. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere efeler için, sadece zeybek oynarken diz çökülür denilmektedir. Efeler diz çökmez, diz vururlar. Diz vurmak meydan okumak, diz çökmek ise teslimiyettir. Yedi düvele diz çöktüren Atamız da diz vurdurarak dünyaya meydan okumuştur" dedi.

Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ise, "Yörükler olarak kini, nefreti, ayrıştırmayı, bölücülüğü, din istismarcılığını ve takiyeciliği reddediyoruz. Sevgiyi, barışı, hoş görüyü, yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Olmazsa olmazımız ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve devrimlerini yaşatmaktır" diye konuştu.



Geçmişimizi öğrenmeye ve gelecek nesillere bu kültürleri aktarmaya ihtiyacımız olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Biz Efeler Belediyesi olarak da bu görevimizi yerine getirmek üzere dernek yönetici arkadaşlarımız ile birlikte bu şenliği gerçekleştirdik. Benim de atalarım yörük. İnanıyorum ki hepimizin geçmişinde yörüklük var. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Yörükler temiz insanlardır. Hep su kenarında konaklamaları, hem kendilerinin hem de hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak için değil, temizlik bu tercihin en önemli sebeplerinden biri olmuştur. Uzun süre yerleşik düzene geçmeleri için yapılan baskılara uzun süre direnmişler, 'ferman padişahınsa, dağlar bizimdir' diyerek yayla yaşamını sürdürmüşlerdir. Yörükler göçebe Türk kültürüne uygun yaşantıları olan ve yakın zamanda yerleşik düzene geçen Türk topluluklarıdır. Onlara göre barış içerisinde yaşamanın yolu hoş görüden geçer. Yardımsever ve çalışkan insanlardır. Yörükler ülkemizi işgale yeltenen düşmana karşı Anadolu'da başlayan direniş hareketine hemen katılarak çok şehit vermişler vatanseverliklerini göstermişlerdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sırası ile sahne alan sanatçılar İsmail Çakır, Fatma Meşe Öz sahne aldı. Finalinde sahneye çıkan Yılmaz Demirtaş seslendirdiği birbirinden hareketli türkülerle misafirleri coştururken, Efeler Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenlik çeşitli illerden gelen yörük temsilcilerine hediye takdimi ile son buldu.