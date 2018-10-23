Evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakladı

Kütahya'da bir kişi, evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakla yaraladı.
Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.
KARISININ TEDİRGİN DAVRANIŞINDAN ŞÜPHELENDİ
Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.
Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.
Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.