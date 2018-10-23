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Evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakladı

'da evinin kapısını geç açan karısının davranışlarından şüphelenip odaları kontrol eden kişi, balkonunda fark ettiği şüpheliyi bıçakla yaraladı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 10:17
Evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakladı

'da bir kişi, evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakla yaraladı.

Zafertepe Mahallesi'nde yaşayan M.A.Ç, çalıştığı iş yerinden her zamankinden erken saat evine geldi.

KARISININ TEDİRGİN DAVRANIŞINDAN ŞÜPHELENDİ

Evine girmeye çalışan M.A.Ç, anahtarla kapıyı açamayınca zile bastı. Eşinin kapıyı geç açması ve tedirgin davranışlarından şüphelenen M.A.Ç, evdeki odaları araştırdı. Balkona çıktığında M.B. ile karşılaşan M.A.Ç. şüpheliyi bıçakla yaraladı.

Yaralı olarak kaçan M.B, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Hastanesine tedavi için başvurdu.

Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine M.A.Ç. gözaltına alındı.

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Evinin balkonunda yakaladığı kişiyi bıçakladı
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