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'da operasyonu: 40 gözaltı

'da Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, sattıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.10.2018 07:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 08:44
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

'da sattıkları iddiasıyla 40 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 50 kişiye yönelik önceden belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Gaziosmanpaşa’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

LABİRENTİ ANDIRAN EV

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı
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