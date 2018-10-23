Sigara yasağına nargile kılıfı

Kamuya açık kapalı mekânlarda sigara içilmemesine yönelik yasağa uyanlar kadar uymayanlar da giderek artıyor. Ne sigara içenler de, ne de mekân sahipleri para cezalarını hiçe sayıyor. Öyle ki İstanbul Koşuyolu'ndaki bir kafenin kapalı alanında hem sigara hem de nargile kullanımına göz yumuluyor. Türkiye'de kamuya açık kapalı mekânlarda sigara içenlere 124 TL, içenlere göz yuman işletme sahiplerine ise 5 bin TL civarında para cezası kesiliyor. Ancak bu cezaları takan çok az sayıda işletme var.

Sigara içen arkadaşına sigaranın zararını bakın nasıl anlattı!

İÇENLERİN ORANI DÜŞTÜ

Yetkililer, nargile sunum ruhsatı verilen işletmelerin yüzde 73.4'ünde sigaranın, yüzde 78'inde ise nargilenin kapalı alanda içildiğinin tespit edildiğini belirtti. Ruhsat verilen mekanların yarısına yakınında açık alan bulunmadığı bildirildi. Anadolu şehirlerinde sigara yasağına uymayanların oranı daha da fazla. 2008'de çıkarılan "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi Kanunu"nun yürürlüğe girmesinin öncesinde sigara içenlerin nüfusa oranının yüzde 30.2 olduğunu, yasayla birlikte bu oranın yüzde 22.9'a gerilediği açıklandı. Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon, ülkemizde de 100 binden fazla insan tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıklar ve diğer zararlar yüzünden ölüyor. Bunlardan 600 bininin pasif içici olduğu tahmin ediliyor. Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere idari yaptırım kararlarının uygulanacağı kaydedildi. Buna rağmen, Kadıköy Koşuyolu'ndaki bir kafede kapalı alanda hem nargile hem de sigara içirilmesi dikkat çekti. Yetkililer İstanbul'da, nargile kafelerin sigara yasaklarını delmek için paravan rolü gördüğünü ifade ediyor. Pasif içicilerin sağlığının olumsuz yönde etkilendiğini belirten sağlık uzmanları, nargile kullanımının kömür ve tütünün yanması ile oluşan zehirlerin birlikte solunmasına neden olduğu, dumanın suyun içinden geçmesinin, iddiaların aksine zararı azaltmadığını kaydetti.







'YEŞİL DEDEKTÖR'LE İHLALE SON

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Sigara yasağı ve tütün mamullerinin kapalı ortamlarda sigara yasağının uygulanması için 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması başlatıldı" dedi ve ekledi: "Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne Alo 184 ihbar hattına yasa ihlalinde bulunabilecek. Her vatandaşın temiz hava soluma hakkı var. Bu ihlal edildiğinde aslında insan hakkı ihlal ediliyor. Yeşil Dedektör ile kullanıcı, ihlal bildirimini uygulama üzerinden konum ve mekân seçerek yapabiliyor. Bakanlığın denetim sistemine düşen bildirimler, saha denetim ekibine iletiliyor. Denetimler saha denetim ekipleri tarafından yapılıyor."