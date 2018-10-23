Tekme tokat aldatma kavgası!

Olay, önceki gece Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde yürüyen kimlikleri belirsiz çift arasında tartışma yaşandı. Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öne süren kadın yolunu değiştirerek ayrılmak istedi. Alkollü olduğu belirtilen sevgilisini bırakmak istemeyen erkek, onu tutmaya çalıştı.

Ankara'da genç aşıkların küfürlü tekme-tokat kavgası kamerada

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Yol ortasında dakikalarca tartışan çift, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Sevgilisinin kendisini saran kollarından kurtulmaya çalışan genç kadın, ardı ardına tokat attığı adama bir yandan da küfürler savurdu. Sevgilisinin, "Seni bu halde bırakamam" sözü üzerine iyice sinirlenen kadın, genç adama defalarca tekme ve tokat atarak yalnız kalmaya çalıştı. Öfkeden deliye dönen genç kadının hışmına uğrayan sevgilisi onun peşinden yoluna devam etti.