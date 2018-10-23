Van 7 yılda yeniden kuruldu

23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde büyük zarar gören Van, aradan geçen 7 yıllık sürede yapılan yatırımlarla yaşananların izlerini silerek bölgenin en gelişmiş illerinden biri oldu. 23 Ekim'deki depremde 604, 9 Kasım'daki depremde ise 40 kişinin yaşamını yitirdiği kentte 17 bin 489 konut depremzedelere teslim edilirken, 12 bin köy konutunun da büyük çoğunluğu tamamlandı.



MAĞDURİYETLER GİDERİLDİ

Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7.2 büyüklüğündeki, 26 saniye süren deprem sonrası adeta yeniden kuruldu. AFAD İl Müdürü Osman Uçar, Van'da depremin ardından devlet ve hükümetin kısa sürede önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu çalışmalar ile vatandaşların ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını anlatan Uçar, "Özellikle depremin ardından yapılan çalışmalarla konut anlamında Van'da adeta yeniden bir şehir kuruldu. Vatandaşların mağduriyeti çok bekletilmeden giderildi" dedi.



17 BİN KONUT YAPILDI

Uçar, il dışına giden vatandaşların barınma ihtiyaçlarının da 81 ilde karşılandığını ifade etti. Şu anda kent merkezinde ağır hasarlı binanın pek kalmadığını, ilçelerdeki ağır hasarlı tek ve çift katlı binaların yıkımının devam ettiğini belirten Uçar, "Şimdiye kadar 17 bin 489 konutu tamamlayarak teslim ettik. Bunun yanında 12 bin köy konutumuzun da büyük çoğunluğu teslim edildi ve kalan az miktarda konutun çalışmaları devam ediyor. 2 bin 346 konutumuzda güçlendirme çalışmaları yapıldı" diye konuştu.



YENİ YÜZÜNE KAVUŞTU

Depremin ardından kısa sürede yükselen binalarla Van'ın konut ihtiyacının önemli oranda giderildiğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti: "Van'da şu anda ağır hasarlı konut yok. Sokaklar, binalar, altyapılarla şehir farklı bir görünüme kavuştu. Çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, spor salonlarıyla daha güzel bir kent ortaya çıktı. Yaşanan felaketin boyutu ekonomik ve sosyal alanda, sosyolojik anlamda çok büyüktü. Devletimizin desteği ile bu sorunlar minimize edildi.

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