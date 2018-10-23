Yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğrayan şoför konuştu

Başakşehir Boğazköy 'de belediyenin kapalı Pazar alanlarına ücretsiz olarak yolcu taşıyan servislerden birisinde çalışan şoför Hasan Alıç (65), pazardan çıkan vatandaşları servis noktasından alarak yola çıktı. Yolcuları bırakıp dönüşe geçtiği sırada durma yasağının bulunduğu ve durağın dışında olan bir noktadan bir kişi araca binmek istedi. Durak dışında yolcu alması yasak olan sürücü yoluna devam ederek durağa doğru yöneldi. Durağa geldiği sırada iki yolcuyu arabaya alan şoför hareket edeceği sırada diğer yolcuların ikaz etmesi üzerine aracın sol tarafından koşarak gelen bir yolcuyu daha beklemeye başladı.

İstanbul Başakşehir'de yaşlı sürücüye yumruklu saldırı kamerada

DEFALARCA YÜZÜNE YUMRUK ATTI



Kapısı açık olan midibüse binen bir kişi bir anda Hasan Alıç'a saldırmaya başladı. Saldırganın yumruklarının hedefi olan Hasan Alıç, yüzüne aldığı darbeler yüzünden bir anda neye uğradığını şaşırdı. Servis içerisinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle saldırgandan kurtulan midibüs şoförü kısa süreli şok yaşadıktan sonra durumu cep telefonuyla amirlerine bildirdi. Ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken darp edilen midibüs şoförü Hasan Alıç olayla ilgili açıklamalarda bulundu.



"BAYILSAYDIM ARAÇ İÇİNDEKİ YOLCULARIN HESABINI KİM VERECEKTİ?"



Durak dışında yolcu almayı reddeden ve saldırıya uğrayan midibüs şoförü Hasan Alıç," Başakşehir kapalı halk pazarlarına ücretsiz servislerimiz var oraya yolcu taşıyoruz. Bizim belirli bir servis alanımız var alışverişini yapanlar, servis alanına gelerek servise biniyorlar bizler de onları alıp götürüyoruz. Pazardan çıkan yolcuları aldım rampadan yukarıya çıkarken birisi el kaldırdı ama orada durma yasağı var üstelik durak da yok orada. Ben almadım hatta peşimden büyük araçlarımızdan birisi daha vardı ona da el kaldırmış oda almadı. Yukarı Boğazköy'ü dolaştım inenler indi, binenler bindi geriye döndüm geliyorum. El kaldırdığı yerden biraz daha yukarıya çıkmış, iki yolcu aldım sol taraftan koşarak geliyormuş ben onu görmedim yolcular bir kişinin daha geldiğini söyledi. 2 yolcu aldığım için kapı açıktı onu da alayım diye kapıyı kapatmadım. Gelmesiyle gözümün üzerine vurması bir oldu, birkaç defa vurduktan sonra araya yolcular girdi ardından arabadan indi çekti gitti. O an saldırdığında ben baygınlık geçirmiş olsaydım arabada 25-30 yolcu vardı araba rampa aşağıya gidiyordu kayıp gitseydi o yolcuların hesabını kim verecekti? " dedi.