Bartın'daki FETÖ/PDY davası! 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanıklar A.T. ve R.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık A.T, terör örgütüne üye olduğu suçlamasını kabul etmeyerek, örgütle bir bağının olmadığını savundu.

Bank Asya'daki para hareketliliğinin esnaf olmasından kaynaklandığını ve bankaya talimatla para yatırmadığını iddia eden A.T, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık R.A. da sohbete katıldığı, Bank Asya'daki hesabında para hareketliliği olduğu ve örgütün eğitim kurumlarında hissesinin yer aldığı suçlamalarıyla yargılandığını ifade ederek, örgütle hiyerarşik bir bağının bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti her iki sanığın eyleminin örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek ek savunma için duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.