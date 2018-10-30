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'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

'da iki otomobilin çarpıştığı da 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 11:01
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

, saat 01.00 sıralarında - Karamanlı karayolunun Kemer ilçesi kavşağında meydana geldi. Sedat Çokbildik'in (42) kullandığı 15 AAE 698 plakalı otomobille 'in (21) kullandığı 15 KC 509 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Muharrem Neşvat (21), Mahmut Çoban (17), Hakan Karadiken (18), Semih Okur (22), Ali Tuncer (17) ve Süleyman Karadiken (21) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Özger tedaviye alınırken, diğer yaralıların taburcu edildiği öğrenildi.

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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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