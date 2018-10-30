Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 kilo 92 gram sentetik uyuşturucu, 4,90 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlılardan 8'i hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.