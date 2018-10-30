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çekiliş sonuçları açıklandı! - 29 Ekim

Milli Piyango İdaresi'nin dün akşam gerçekleştirdiği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın ilk günü gerçekleşen 29 Ekim nda sadece bir kişi 10 bilerek nin sahibi oldu. 29 Ekim On Numara işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz. İşte çekiliş sonuçları hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:37
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! - On Numara sonuçları 29 Ekim MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) 29 Ekim çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 847. kez gerçekleştirilen sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş 318.195,95 TL ikramiye kazandı.

29 Ekim bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI 29 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA

oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 318 bin 195 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 847'nci hafta çekilişinde 9 bilen 103 kişi 2 bin 60 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 756 kişi 120 lira 95'er kuruş, 7 bilen 17 bin 467 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 105 bin 696 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 152 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte yi kazanan talihlinin kuponunu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatırdığı belirlendi.

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