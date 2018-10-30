On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! - On Numara sonuçları 29 Ekim MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları 29 Ekim çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 847. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş 318.195,95 TL ikramiye kazandı.

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On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 318 bin 195 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 847'nci hafta çekilişinde 9 bilen 103 kişi 2 bin 60 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 756 kişi 120 lira 95'er kuruş, 7 bilen 17 bin 467 kişi 23 lira 15'er kuruş, 6 bilen 105 bin 696 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 152 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yatırdığı belirlendi.