Vatandaşlar cezaya rağmen denetimlere destek verdi

Trafık cezalarını arttıran kanunun Resmi Gazete
'de yayımlanması ile paralel olarak İstanbul
'da trafik denetimleri de arttı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle emniyet kemeri, cep telefonu ile konuşanlar ve muayene denetimlerini sıklaştırdı. Beşiktaş Zincirlikuyu'da dün gerçekleştirilen denetimler sonucu emniyet kemeri takmayanlara ve seyir halindeyken cep telefonları ile konuşanlara ceza kesildi. Emniyet kemeri takmadığı için 108 TL ceza kesilen Tacim Eroğlu "Emniyet kemeri takmaya erindim denetimlerde yakalandım. Denetimlerin yapılması bence olumlu" derken özel sektörde yönetici olarak çalışan Zafer Acar da "Denetimler yüzde yüz doğru fakat mutlaka adaletli yapılması gerekir" diye konuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Onur İnce "Cezaların artması ile birlikte emniyet kemeri kullanma alışkanlığı da arttı. Fakat cep telefonu kullanma konusunda hala duyarsızlık var" dedi.