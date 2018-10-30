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Zeynep'ten 4,5 aydır haber alınamıyor

'da genç kız ailesiyle tedavi olacağı hastaneye gittiği sırada kayboldu. 31 yaşındaki Zeynep'ten 4,5 aydır haber alınamıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:08
Zeynep'ten 4,5 aydır haber alınamıyor

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan düzenli olarak tedavi görüp ilaç kullanıyordu. Ailesiyle hastaneye gitmek için evden çıktılar. Hastanenin önünde "su alacağım" diyerek kantine giden ve ortadan kaybolan Aslan'ın ailesi hemen polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri ve ailesi kayıp olan Zeynep Aslan'ı her yerde arıyor.

"GÖRÜRSENİZ İNSANİYET NAMINA ARAYIN"

Gören ve duyan vatandaşların insaniyet namına babası ya da abisinin 0536-2329782 - 0534-4083071 numaralı telefonları ya da 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunmaları konusunda yardım istendi

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Zeynep'ten 4,5 aydır haber alınamıyor
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