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'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı

'nda pompalı tüfekle Alzheimer hastası babasını rehin alan kişiyi polisler etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 09:58
Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı

Olay, saat 20.30 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen S.D.(37), Alzheimer hastası babasını rehin aldı. S.D. balkona çıkarak etrafa da ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler sokakta yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen müzakereci polisler S.D.'yi ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İkna çabaları sonuç vermeyince daireye giren özel harekat polisleri S.D.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

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Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle babasını rehin aldı
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