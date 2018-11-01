Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 1 Kasım bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (27 Ekim 2018) Süper Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor.