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: çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 1 Kasım bilet sorgulama

haberi... Şans oyunu tutkunu vatandaşlar için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 1 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 1.11.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 1.11.2018 22:28
Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 1 Kasım bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (27 Ekim 2018) çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm haberleri anında sabah.com.tr'de olacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor.

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Son dakika: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper Loto 1 Kasım bilet sorgulama
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