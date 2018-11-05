Bir haftada iki kalp nakli

İstanbul
'da yaşayan Filiz Demir
, henüz 1.5 yıllık evliyken hastalığı ortaya çıktı. Geçen yıl ileri kalp yetmezliği tanısı konuldu. Yaklaşık 5 aylık takip sonrası Demir aynı şikâyetler ile tekrar hastaneye başvurdu. Bunun üzerine Mayıs 2017'de kalp nakli
servisine yatırılarak kalp nakli konseyinde kalp nakli bekleme listesine alındı ve Haziran 2017'de yapay kalp pompası takıldı. Daha sonra taburcu edildi. Şubat 2018'de pompa içinde pıhtı oluşumu ön tanısı ile yoğun bakıma yatırılarak kan sulandırıcı ek tedavi alan genç kadın, durumunun düzelmesi sonrası taburcu edildi. Ancak Mart 2018'de pompa tromboz tanısı ile acil kalp nakli bildirimi yapıldı. 4 ay hastanede kalp naklini bekledikten sonra 25
Temmuz'da kalp nakli gerçekleştirildi. Yapılan tüm tedavilere kalbin cevap vermemesi üzerine kalp naklinin 6'ıncı gününde tekrar acilin acili kalp nakli bildirimi yapıldı. Donör Tekirdağ
Çorlu'dan 23 yaşında hayatını kaybeden erkek bir hasta idi. İlk kalp naklinden tam bir hafta sonra ikinci kalp nakli gerçekleştirildi. HAYATINI KAYBEDEBILİRDİ
Filiz Demir'in her iki kalp naklini de gerçekleştiren Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Kaan Kırali, "İlk kalp naklinde takılan kalbe aşırı ret gelişmesi çok nadirdir ve genellikle takılan organın iflası ile sonlanmaktadır. İlk aşamada hastayı hayatta tutmak için kalp-akciğer pompa görevini yerine getirecek dolaşım desteği verdik. İkinci kalp nakli, bu hastada olduğu gibi çok acil ve ölümcül ortaya çıkar. Şanslıydı ve ikinci nakli oldu. İkinci nakil başarıyla sonuçlandı" dedi.