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'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobilin takla atıp devrilmesi soncu meydana gelen trafik sında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.11.2018 13:29
Çorum'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

, Osmancık-Kargı karayolu 32'nci kilometresinde Haftın Yokuşi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Konaca köyüne giden Ahmet Yolcu (65) yönetimindeki 19 HE 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden lastiğinin patlaması sonucu takla attıktan sonra yaklaşık 40 metre sürüklendi. Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan annesi Remziye Yolcu (88) yaralandı. İki yaralı olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Remziye Yolcu daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çorum'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
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