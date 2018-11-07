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Balkondan düşerek ölen minik Elif Defne, toprağa verildi

'ın İskenderun ilçesinde, 12'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Elif Defne Çevik (2), Elazığ’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:52
Balkondan düşerek ölen minik Elif Defne, toprağa verildi

İskenderun Adliyesi'nde görevli savcı Ebru Sağıroğlu Çevik ve Belen İlçe Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Gökhan Çevik'in ikiz çocuklarından Elif Defne Çevik, dün oturdukları Adliye Lojmanlarında 12'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastanekaldırılanlan minik Elif Defne, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MİNİK ELİF GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Elif Defne'nin cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Merkez Hasan Tahsin Paşa Camii'ndeki cenaze namazına, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, baba Gökhan Çevik, askeri erkan, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Elif'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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Balkondan düşerek ölen minik Elif Defne, toprağa verildi
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