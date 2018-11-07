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Filistinli çocuklar barış için çalacak

9.Uluslararası Festivali 1 Aralık’ta başlıyor. 21 Aralık’a kadar sürecek Festivalde Ankara, İstanbul ve ’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 13:30
Filistinli çocuklar barış için çalacak

UNICEF iyi niyet elçisi, birçok ülkeden devlet nişanı ve şeref madalyası alan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülen ünlü flüt sanatçı , festival kapsamında Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrasının da yer aldığı sanatçılarla birlikte konserler verecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

* "BRATİSLAVA ÇOCUK KOROSU"

(1 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)

*ŞEFİKA KUTLUER ve FİLİSTİN GENÇ MÜZİSYENLER ORKESTRASI

(4 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)

*ŞEFİKA KUTLUER ve FİLİSTİN GENÇ MÜZİSYENLER ORKESTRASI

(5 Aralık 2018 İstanbul Turkcell Platinum Sahnesi Saat: 20.30)

*SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'DEN "FADO"LAR…

(12 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi)

*SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'DEN "FADO"LAR…

(14 Aralık PSM Turkcell Platinum Sahnesi Saat: 20.30)

*Sunum: "GÖBEKLİTEPE" Çiğdem Köksal Schmidt

"Klaus Schmidt ile Göbeklitepe - Bir keşif ve 20 yılın hikayesi"

KEVIN LOCKE – KIZILDERİLİ MİSTİK MÜZİK VE DANS GÖSTERİSİ

(17 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi)

*ŞEFİKA KUTLUER'DEN YENİ YIL KONSERİ…

DEVLET TCHAIKOVSKY KONSERVATUARI YAYLILAR ORKESTRASI…Şef: Jeremy Walker

(19 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)

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Filistinli çocuklar barış için çalacak
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