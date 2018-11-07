Filistinli çocuklar barış için çalacak

UNICEF iyi niyet elçisi, birçok ülkeden devlet nişanı ve şeref madalyası alan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülen ünlü flüt sanatçı Şefika Kutluer, festival kapsamında Filistinli Genç Müzisyenler Orkestrasının da yer aldığı sanatçılarla birlikte konserler verecek.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler şöyle:

* "BRATİSLAVA ÇOCUK KOROSU"

(1 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)

*ŞEFİKA KUTLUER ve FİLİSTİN GENÇ MÜZİSYENLER ORKESTRASI

(4 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)

*ŞEFİKA KUTLUER ve FİLİSTİN GENÇ MÜZİSYENLER ORKESTRASI

(5 Aralık 2018 İstanbul Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Saat: 20.30)

*SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'DEN "FADO"LAR…

(12 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi)

*SİHİRLİ FLÜT ŞEFİKA KUTLUER'DEN "FADO"LAR…

(14 Aralık 2018 İstanbul Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Saat: 20.30)

*Sunum: "GÖBEKLİTEPE" Çiğdem Köksal Schmidt

"Klaus Schmidt ile Göbeklitepe - Bir keşif ve 20 yılın hikayesi"

KEVIN LOCKE – KIZILDERİLİ MİSTİK MÜZİK VE DANS GÖSTERİSİ

(17 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi)

*ŞEFİKA KUTLUER'DEN YENİ YIL KONSERİ…

MOSKOVA DEVLET TCHAIKOVSKY KONSERVATUARI YAYLILAR ORKESTRASI…Şef: Jeremy Walker

(19 Aralık 2018 Ankara Nazım Hikmet Gösteri Merkezi 19:30)