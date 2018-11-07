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Kardeşini öldüren sanık, müebbete teşekkür etti

Bursa'da, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardığı kardeşi 'u (17) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren, yerel mahkemece hakkında verilen müebbet ve ağırlaştırılmış cezaları Yargıtay tarafından bozulan (27), üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Çotur, mahkeme heyetine teşekkür etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 15:09
Kardeşini öldüren sanık, müebbete teşekkür etti

Olay, 2014 yılında merkez Osmangazi İlçesi Küçük Balıklı mevkisinde meydana geldi. ile uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan Çotur, uyuşturucu kullanmaması yönünde kendisini uyaran Hasan'ı 1'i kalbinden 3'ü de sırtından, toplam 4 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı, hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Görülen davada mahkeme, Gökhan Çotur'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

YARGITAY İKİNCİ KEZ KARARI BOZDU

Yeniden yargılanan Gökhan Çotur'a, bu kez indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu karar da sanığın aldığı cezada indirim yapılması gerektiği belirtilerek Yargıtay tarafından bozuldu.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan Gökhan Çotur, duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Gökhan Çotur, mahkemedeki savunmasında Yargıtay'ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa cezası verdi. Sanık Çotur, "Teşekkür ederim" dedi.

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Kardeşini öldüren sanık, müebbete teşekkür etti
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