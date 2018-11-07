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Kuran'la alay eden araştırma görevlisi açığa alındı

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) Araştırma Görevlisi C.G., sosyal medya üzerinden Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili alaycı paylaşım yaptığı gerekçesiyle başlatılan idari soruşturma sonucu açığa alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:21
Kuran'la alay eden araştırma görevlisi açığa alındı

ADÜ Araştırma Görevlisi C.G., Facebook hesabından, Kuran-ı Kerim ayetleriyle ilgili iddiaya göre alaycı paylaşım yaptı. Paylaşımı gören ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, C.G. hakkında suç duyurusunda bulunarak, idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu C.G. açığa alındı.

REKTÖR: SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Savcılığa suç duyurusunda bulundukları belirten Rektör Bircan, "ADÜ İktisat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi C.G.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, Kuran-ı Kerim ayetleriyle alay ettiğini tespit ettik. Paylaşımlarla ilgili ADÜ yönetimi olarak, C.G. hakkında disiplin ve ceza soruşturması başlattık. C.G., ADÜ yönetimi tarafından açığa alındı. Sosyal medya paylaşımlarında Kuran-ı Kerim ayetleriyle dalga geçtiği, yapılan inceleme sonucu diğer paylaşımlarında da bir akademisyene yakışmayacak hakaret ve küfürlü paylaşımları bulunduğu belirlenmiştir" dedi.

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Kuran'la alay eden araştırma görevlisi açığa alındı
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