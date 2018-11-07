Korkunç ihmali eşi itiraf etti: Kocam yorgunluktan uyumuş olabilir
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Gülay Karaarslan, polise, direksiyon başındaki eşinin yorgunluktan uyumuş olabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:19Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:31
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Karaarslan (38) yönetimindeki 67 TF 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.