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Korkunç ihmali eşi itiraf etti: Kocam yorgunluktan uyumuş olabilir

'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Gülay Karaarslan, polise, direksiyon başındaki eşinin yorgunluktan uyumuş olabileceğini söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 14:31
Korkunç ihmali eşi itiraf etti: Kocam yorgunluktan uyumuş olabilir

Kaza, sabah saatlerinde -Ereğli Karayolu'nun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Karaarslan (38) yönetimindeki 67 TF 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

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Korkunç ihmali eşi itiraf etti: Kocam yorgunluktan uyumuş olabilir
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