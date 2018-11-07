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Seri katil duruşmada titredi, boynunu büktü, "Vurmayın" diye bağırdı

'de 6 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bir villada güvenlik görevlisini de öldürmekten hakim karşısına çıkan seri katil Hamdi K., duruşmada ilginç tavırlar sergileyerek, "Vurmayın" diye bağırdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 7.11.2018 12:53
Seri katil duruşmada titredi, boynunu büktü, Vurmayın diye bağırdı

2 Ağustos günü saat 03.27 sıralarında Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir villada meydana gelen olayda emekli uzman çavuş olan bekçi olarak görev yaptığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ikamet eden Hamdi K.'yı belirledi.

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Seri katil duruşmada titredi, boynunu büktü, "Vurmayın" diye bağırdı
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