Seri katil duruşmada titredi, boynunu büktü, "Vurmayın" diye bağırdı

2 Ağustos günü saat 03.27 sıralarında Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir villada meydana gelen olayda emekli uzman çavuş olan bekçi olarak görev yaptığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ikamet eden Hamdi K.'yı belirledi.