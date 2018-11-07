Son dakika: Bedelli Askerlik 4. celp dönemleri ne zaman açıklanacak? E Devlet üzerinden Bedelli askerlik yerleri sorgula!

Bedelli Askerlik 4. celp dönemi ile ilgili son dakika araştırmaları 5 Kasım mesai bitiminin ardından oldukça hızlandı. 700 bini aşkın adayın başvurduğu bedelli askerlikte çok sayıda kişi araştırmalarını yapıyorlar. Bundan önce 3. celp dönemi açıklanmış ve adaylar askerlik görevlerini tamamlamışlardı. Şimdi ise en çok yığılmanın olduğu 4. celp dönemine çevrildi. Kimisi parasını anca topladı kimisi beklemeyi tercih etti. Peki Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklandı mı? Merakla araştırılan bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli Askerlik 4. celp dönemi dün mesainin kapanmasından sonra birçok kişi tarafından aratılmaya başlandı. Öyle ki bu konu trendler listesinin ilk sırasına yerleşti. Toplamda 700 bini aşkın kişinin başvurduğu Bedelli Askerlik'te gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi. Konuyla ilgili yapılacak aramalar oldukça hızlı şekilde araştırılıyor.