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'da feci ! Kurtarmaya gelen itfaiyeye büyük şok

Keçiören'deki 'nde refüjdeki baz istasyonu direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. sonrası olay yerine gelen itfaiye aracının üzerine baz istasyonu direği düştü.

Giriş Tarihi: 8.11.2018 06:44
Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen itfaiyeye büyük şok

Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden (39) yönetimindeki 20 BV 251 plakalı otomobil, yolda bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Otomobilin plakasını anons ederek bölgedeki diğer ekipleri uyaran polisler sürücünün aşırı hız yaptığını bildirdi.

Bir süre sonra bölgesevk edilenlen polis ekipleri söz konusu aracın Keçiören 'nde kontrolden çıkarak refüjdeki baz istasyonu direğine çarptığını gördü.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi isteyen polisler, yapan otomobilin yanına geldiklerinde araçta sıkışan sürücünün cansız bedeniyle karşılaştı.

BAZ İSTASYONU DİREĞİ İTFAİYE ARACININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Araçta sıkışan Ali Bıyık'ın cesedi olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada otomobilin çarptığı baz istasyonu direği itfaiye aracının üzerine devrildi.

Araçta hasara neden olan direk ve baz istasyonu vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza nedeniyle Fatih Köprüsü üzerindeki trafik yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

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Ankara'da feci kaza! Kurtarmaya gelen itfaiyeye büyük şok
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