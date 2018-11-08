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'da operasyonu

'da, ticareti yapanlara yönelik olar Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerindeki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 19:36
Aydın'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında Efeler, Germencik ve İncirliova ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 250 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, 200 gram skunk, 2 tabanca ve bunlara ait 22 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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