Halfetili kadınların yüzü görevlendirmeyle güldü

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın girişimleriyle kurulan tekstil atölyesi sayesinde kadınlar ekonomik özgürlüğe kavuştu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği, belediyeye ait araçları terörist cenazelerinde kullandırdığı belirlenen Halfeti Belediye Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, KHK kapsamında Kaymakam Şeref Albayrak, yaklaşık bir yıl önce belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Albayrak, yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılan ilçeyi, bir an önce hak ettiği imkanlara kavuşturabilmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Belediye, altyapıdan üstyapıya, temizlikten turizme kadar her alanda başlayan çalışmalarla, vatandaşın desteğini de alarak, kısa sürede ilçenin görümünü değiştirmeyi başardı.

Halfeti'de gençlere, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik sosyal projeleri de kapsayan hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil edilen ilçede, turizm anlamında da görevlendirme sonrası başlayan hizmet seferberliği yoğun şekilde sürüyor.

Turizmde hak ettiğini almaya başlayan ve özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Halfeti'de, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak'ın girişimleriyle, özel bir işletme tarafından kurulan tekstil atölyesinde 150 kadın istihdam edildi.

İhracata yönelik üretim yapan ve kimisi üniversite mezunu çok sayıda kadına iş imkanı sağlayan tekstil atölyesi çalışanlarının yüzünü güldürüyor.

"İŞSİZLİK SORUNUNU BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren bölgenin kalkınması ve işsizliği ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Tekstil atölyesinde daha çok kişinin iş imkanına kavuşmasını amaçladıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızda vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde Halfeti'deki en büyük sorunun işsizlik olduğunu gördük. Bunun üzerine yaklaşık 6 ay önce Malatyalı bir girişimcimizle görüştük ve ikna ettik. Atıl durumda bir kamu binamız vardı. Orayı atölye olarak kedisine tahsis ettik. Şu anda 150 kadın orada çalışıyor. Bu hem bizim açımızdan hem Halfetili vatandaşlarımız ve özellikle kadınlar açısından sevindirici oldu. Çünkü kadının ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Aileyi çekip çeviren kadınlarımızın da bizden bu tarz talebi vardı. O anlamda önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizi düşünüyorum."

Albayrak, atölyenin fabrikaya dönüşeceğini vurgulayarak, "Bu fabrika ortaya çıktığında 40 bin nüfuslu yerde, 600 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bu şekilde biz Halfeti'de işsizliği tamamen bitirmek istiyoruz. Tabii bu iş sadece fabrikayla bitmeyecek. Ayrıca fabrikada kadınlar olduğu için çocukları da düşündük. Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir proje kapsamında burada kreş yapacağız. Bu sayede kadınlar da mutlu bir şekilde işlerini yapmış olacaklar. Yapacağımız çalışmalarla Halfeti göç veren değil, göç alan bir ilçe haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Albayrak, atölyede ünlü markalar için daha çok ihracata yönelik üretim yapıldığını belirterek, yatırımcılara teşekkür etti.

İŞÇİLER MUTLU

Çalışanlardan Fatma Büyükgökçek de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığı için sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Yaklaşık 6 aydır atölyede çalıştığını ve düzenli bir işe kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Büyükgökçek, "Nisan ayında başladık çalışmaya, burada kaliteli ürünler yapıyoruz. Sıfırdan başladık hiçbir tecrübemiz yoktu. Şu anda işi kavradık ve güzel bir çalışma yürütüyoruz. Burası bizim için çok iyi oldu, bize bu imkanı sağlayan yetkililere ve Kaymakam Şeref Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Halfeti'nin tek fabrikası burası, zaten daha önce insanlar iş imkanı olmadığı için farklı il ve ülkelere gidiyordu. Bu gibi yerler artarsa insanlar buradan ayrılmak zorunda kalmazlar." diye konuştu.

İşçilerden Serpil Öz ise atölyenin kadınlar için çok önemli olduğunu dile getirerek, bu sayede birçok kişinin evine ekmek götürdüğünü vurguladı.

Kendilerine destek veren yetkililere teşekkür eden Öz, "Burada çalıştığım için çok mutluyum. Kaymakam beye ve yetkililere ne kadar teşekkür etsek azdır. Herkes burada farklı bir iş yapıyor, koordineli bir şekilde çalışıyoruz ve en güzel ürünleri yapmak için çabalıyoruz. Kadınlar için burası bulunmaz fırsat. Fabrikada ev hanımları var, onlar bu sayede eşlerine yardımcı oluyorlar. Biz üniversite mezunuyuz ve işsizlik sorunumuz çözülmüş oldu. Herkes çok mutlu." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ, EN AZ YÜZDE 80 KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK"

Şirketin üretim müdürü Mehmet Karabulut da nisan ayında 75 kadınla işe başladıklarını anımsatarak, daha sonra 75 kişi daha alarak 150 işçiye ulaştıklarını aktardı.

İnşaatı devam eden fabrika binasının tamamlanmasının ardından en az 600 kişiye iş olanağı sağlamayı amaçladıklarına dikkati çeken Karabulut, "Halfeti'yi seçmemizin sebebi hem teşvikte 6. bölgede olması hem de daha önce burada bu anlamda yatırımların yapılmamış olmasıydı." dedi.

Karabulut, işe aldıkları kadınları önce makinelere oturtarak tecrübelerini yansıtmalarını istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Makinede çok iyi olmayanları kontrol bölümüne, ütü bölümüne dağıtarak çekirdek kadromuzu oluşturduk. Kadınların el becerileri çok iyi, bizi çok yormadılar. Bu anlamda şanslıyız. Zaman geçtikçe işçi sayımızı artıracağız. Biz burada ünlü markalarla çalışıyoruz. Üretimimizin büyük kısmı yurt dışına gidiyor. Kaliteli ürünler yapıyoruz ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Hedefimiz, en az yüzde 80 kadın işçi çalıştırmak. Fabrika inşaatımız devam ediyor. Bulunduğumuz mekanı geçici olarak kullanıyoruz."