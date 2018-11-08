Köy çocuklarının yüzü Kızılay gönüllüleri ile güldü

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri "Okuluma Renk Kat" projesi kapsamında ziyaret ettikleri köy okulundaki öğrencilerle etkinlik yaptı.

Arıcak ilçesi Cumhuriyet köyünde daha önce boyadıkları okulu ziyaret eden gönüllüler, öğrencilere kırtasiye, spor malzemesi ve oyuncak hediye etti. Gönüllüler daha sonra çocuklarla oyun oynadı. Renkli görüntülerin sahne olan etkinlikte birinciliği elde eden öğrencilere madalya verildi. Ardından öğrenciler, ilk yardım ve temizlik konusunda bilgilendirildi.

Genç Kızılay Eğitim Birim Başkanı Ayşe Betül Sürücü yaptığı açıklamada, proje kapsamında sosyal hayattan uzak köydeki öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kızılayın sadece kan ihtiyacı görevini üstlenmediğine, yardıma ihtiyaç duyan herkese destek sunduğuna işaret eden Sürücü, köy ziyaretlerini sürdüreceklerini aktardı.

Okul müdürü Mustafa Erdem ise genç gönüllülerinin öğrenciler ile çok güzel vakit geçirdiğini belirterek, projenin köydeki çocuklara moral verdiğini söyledi.

Genç Kızılay gönüllüsü Merve Abiş, etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben burada çocukların yüzlerini boyuyorum. Boyama yaparken yüzlerinde oluşan o mutluluk her şeye değer olduğunu düşünüyorum. Çok anlamlı bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. " dedi