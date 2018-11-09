Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'daki silahlı kavga

'daki

'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı yla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla salıverildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.11.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 9.11.2018 09:10
Adana'daki silahlı kavga

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde 4 gün önce aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler R.B, U.C.B, E.N.O, Ö.E, M.B, B.E, M.U. ve A.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Birimine getirildi.

Daha sonra adliyesevk edilenlen zanlılardan R.B, U.C.B, E.N.O. ve Ö.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emlakçı U.C.B'nin, M.B'ye iş yeri kiraladığı ancak 2 bin 500 liralık komisyonunu alamadığı için aralarında husumet bulunduğu, olay günü de emlakçının arkadaşlarıyla M.B'nin iş yerine gelip önce tartıştıkları daha sonra aralarında çıkan taşlı sopalı kavganın ya dönüştüğü öne sürüldü.

Yeşiloba Mahallesi'nde 5 Kasım'da aralarında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada M.B'ye ait iş yerinde çalışan Mehmet Akif Yıldız (26) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'daki silahlı kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN