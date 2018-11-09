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sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları 8 Kasım

Milyonlarca kişinin merakla beklediği sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişinde de 6 bilen kişi çıkmadı ve ikinci kez 3.471.507,64 TL devretti. Peki, dün akşam gerçekleşen 8 Kasım nda kazandıran numaralar neler? işleminizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.11.2018 09:23
Süper Loto sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 8 Kasım

çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve 3.471.507,64 TL devretti. çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 86, 4 bilen kişi sayısı 4.297 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 KASIM MPİ BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira 64 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 8 Kasım
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