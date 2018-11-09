Süper Loto sonuçları açıklandı! - Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama 8 Kasım

Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen kişi çıkmadı ve büyük ikramiye 3.471.507,64 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 86, 4 bilen kişi sayısı 4.297 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 KASIM MPİ BİLET SORGULAMA

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira 64 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.