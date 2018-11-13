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Alevlerden kaçamadı

Annesi eczanede, oğlu okuldaydı, yanında bir tek kardeşi vardı... Yangın çıktı kardeşi kaçtı, ye mahkûm olan Yeliz ise yanarak can verdi

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018
Alevlerden kaçamadı
İstanbul'da annesi, engelli ağabeyi ve oğluyla birlikte yaşayan MS hastası Yeliz Yurdakul (35) evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti Olay, Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti, Annesi, oğlu ve ağabeyiyle birlikte yaşayan MS hastası 35 yaşındaki Yeliz Yurdakul, tekerlekli sandalyede olduğu için dışarı çıkamamıştı. Eve giren ekipler Yurdakul'un yanmış cesedini buldu. Yurdakul'un annesinin o sırada eczaneye gittiği, oğlunun okulda olduğu, zihinsel engelli ağabeyinin kaçarak kendini kurtardığı belirtildi. Mahalle sakinleri, "İçeri girmeye çalıştık ama alev ve duman çok fazlaydı" dedi.
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Alevlerden kaçamadı
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