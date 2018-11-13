Alevlerden kaçamadı

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İstanbul'da annesi, engelli ağabeyi ve oğluyla birlikte yaşayan MS hastası Yeliz Yurdakul (35) evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında hayatını kaybetti Olay, Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti, Annesi, oğlu ve ağabeyiyle birlikte yaşayan MS hastası 35 yaşındaki Yeliz Yurdakul, tekerlekli sandalyede olduğu için dışarı çıkamamıştı. Eve giren ekipler Yurdakul'un yanmış cesedini buldu. Yurdakul'un annesinin o sırada eczaneye gittiği, oğlunun okulda olduğu, zihinsel engelli ağabeyinin kaçarak kendini kurtardığı belirtildi. Mahalle sakinleri, "İçeri girmeye çalıştık ama alev ve duman çok fazlaydı" dedi.