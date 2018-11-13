Cinayet anı kamerada

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 25 yaşındaki Mehmet Akif Yıldız'ın öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 bin 500 liralık emlakçı komisyonu kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun birbirlerine önce sopa ve parke taşlarıyla saldırdığı, daha sonra silahların çekildiği görüldü. Görüntülerde bir kişinin, kapıda bulunan Mehmet Akif Yıldız'ın kafasına silahla ateş ettiği görülüyor. Saldırgan grup otomobile binip olay yerinden kaçıyor. Olayla ilgili 8 kişi yakalanmış, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden Özcan Erdoğan, Ramazan Bozdoğan, Ulaş Canbiber ve Emrah Nuri Orhan tutuklanmıştı.