‘Drift mi? Bir daha asla’

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Drift yapmaktan 3 ay 10 gün hapis cezası alan sürücü Harun Taştan (30) kendisine yeni bir cip aldıktan iki gün sonra tutuklandı. Videoları haftada 30 milyon görüntülemeye ulaşan Taştan, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hapis cezası 15 günlük Kamu Hizmeti Cezası ve para cezasına dönüştürüldü. Bir ay boyunca her gün karakola giderek imza atma zorunluluğu olan Taştan, SABAH'a konuştu: "Koğuş arkadaşlarım arasında 25 yıla kadar kesilmiş hapis cezaları olan cinayet zanlıları da vardı. Trafikte ve caddelerde drift devri benim için bitti. Tutku da olsa yanlış ve yapılmaması gereken bir eylem. Kapalı alan ve pist dışında bir daha asla yapmam. Beni örnek alanlar da trafiğe kapalı alanları seçmeli." İşte mesajları:Drift ve araç tutkunları aslında caddeleri ve sokakları tercih etmez. Fakat pist, imkân ve fazla seçenek yok. Kapalı alanlarda veya pistlerde yapılmalı. Bu tutku için pist talep ediyoruz. Bunu bütün drift tutkunları için dile getiriyorum.Geçmişte hatalar yaptım fakat artık yapmıyorum. Gençler aynı hataları tekrarlamasınlar. Araba gençler için bir tutku ve çok seviyorlar. Onlar da meşru zeminde hareket etsinler. Hem pistleri olursa devlet için de gelir kapısı olur.