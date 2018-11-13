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girişimi ceza ile bitti

'da polis, nde bulunacak arkadaşları için araçlarıyla toplanıp, aşırı ses çıkardıkları öne sürülen 9 sürücüye 'huzuru bozmak'tan ceza yazdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 10:19
Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti

Palandöken Dağı'nın eteklerindeki trafiğe kapalı alanda toplanan gençler, çalınan davul ve zurna ile yakılan meşaleler eşliğinde arkadaşlarının kız arkadaşına yapacağı evlilik teklifi için hazırlık yaptı. İddiaya göre, araçları ile aşırı ses çıkaran gençler için şikayet üzerine bölgeye trafik polisi geldi. Ekipler, gençlere, 'kamu huzuruna bozmak'tan ceza uyguladı.

Polis yaptığı incelemerde sigorta ve muayenesi olmayan 3 aracı da trafikten men etti. Polislere uzun süre dil döken gençler cezadan kurtulamadı.

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Evlilik teklifi girişimi ceza ile bitti
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