Evlilik teklifine rekor ilgi

Avustralyalı fotoğrafçı Jake Snow'ın Alman kız arkadaşı Marie Fe'ye Kapadokya'nın eşsiz manzarası karşısında yaptığı evlenme teklifine ait görüntüleri büyük beğeni topladı.

Snow, sabah doğan güneş eşliğinde havalanan onlarca balonun karşısında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Sanatçı, o ana ait görüntüleri ve videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Arka plandaki peribacaları, güneşin doğuşu ve yükselen renkli balonlardan oluşan video, kısa sürede bir milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Birlikte dünyayı gezen çift, Almanya'da yapacakları küçük bir butik düğünle evlenmeyi planlıyor.