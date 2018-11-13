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'de yle duygu sömürüsüne gözaltı

Meydanda Türk bayrağı ve dağıtıyormuş gibi yaparak vatandaşlardan para toplayan 3 kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 11:25
Taksim'de Atatürk portresiyle duygu sömürüsüne gözaltı

Taksim Meydanda elinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi bulunan kadınların para toplama yöntemi "bu kadarına da pes" dedirtti. Türk bayraklarını ve Atatürk portrelerini vatandaşları ücretsizmiş gibi dağıtan kadınlar, ardından kardeşlerinin lösemi hastası olduğunu söyleyerek para istedi. Gün boyu Türk bayrağı ve Atatürk portrelerini kullanarak sömürü yapan kadınlara polis ekipleri müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Büro ekipleri 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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Taksim'de Atatürk portresiyle duygu sömürüsüne gözaltı
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