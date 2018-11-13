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'lı teröristler, yol yapan işçilere saldırdı

'nin ilçesinde 'lı teröristlerin yol çalışması yapan işçilere yönelik sında 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 18:46
PKK'lı teröristler, yol yapan işçilere saldırdı

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerce ilçenin Güven Dağı bölgesinde yol çalışması yapan sivil işçilere saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde saat 14.40 sıralarında yol çalışması yapan sivil işçilerimize yönelik PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca uzak mesafeli füze atışı ile yapılan saldırı sonucu 3 sivil işçimiz yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

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PKK'lı teröristler, yol yapan işçilere saldırdı
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