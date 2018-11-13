Tapu vaadiyle 10 milyonluk vurgun

BUGÜN NELER OLDU

İNTERNET ve radyo üzerinden 'Kimliğini getir, tapuyu götür' sloganıyla 100 kişiden peşinat adı altında 300 bin TL'ye varan kapora alıp 10 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Hayali ev fotoğrafları ve düzmece ofislerle vatandaşları tuzağa düşüren 29 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 41 kişiye yönelik operasyon talimatı verdi. Kimliği tespit edilen şüphelilerden 29'u gözaltına alındı. Ticaret sicil kaydı olmayan bir firmanın kaşelerini de kullanarak organize dolandırıcılık yapan çete üyelerinin bu yolla 100 kişiden 10 milyon lira aldığı ortaya çıktı.