Turisti dolandıran taksici tutuklandı

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İstanbul'da Taylandlı turisti dolandırdığı ve taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü Birol T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turist Niorn S., Şişli'de bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Niorn S., olayın ardından geçtiğimiz çarşamba günü yine aynı taksiye denk geldi. Niorn S., bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksi şoförü, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti. Turistin araçtan ineceği esnada uzattığı 100 lirayı cebine koyan taksi şoförü 20 lira daha istedi. Niorn S., taksi şoförünün kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldı. Niorn S., şikayeti üzerine gözaltına alınan taksi şoförü Birol T. savcılık sorgusunun ardından "Basit cinsel saldırı" ve "Dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birol T. hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.