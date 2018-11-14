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’ı öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Cinayet zanlısı S.U., “Silahın ağzına mermiyi verdi ve bana gel lan dedi”“'Hesap mı soruyorsan' dedi ve bana doğru kafa attı”

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 15:15
Abdullah Karacan’ı öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Lastik-İş Genel Başkanı 'ı öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan zanlı S.U.'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında dün meydana gelmişti. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından, yanında bulunan aynı sendikanın Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralamıştı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilerek tutuklanan zanlının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

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Abdullah Karacan’ı öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
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