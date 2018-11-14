Abdullah Karacan’ı öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan zanlı S.U.'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.



Olay, Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasında dün meydana gelmişti. S.U. isimli işçi, iş yerindeki görev yeri değişikliği sebebiyle sendika yetkilileri ile yaşadığı tartışma sonucunda Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silah ile Karacan'ı başından, yanında bulunan aynı sendikanın Mali Sekreteri Mustafa Sipahi ile Sendika Temsilcisi Osman Bayraktar'ı da hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralamıştı. Yaşanan olay sonrasında sendika başkanı Karacan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı S.U. ise olayda kullandığı silahla birlikte bindiği ticari taksi ile kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilerek tutuklanan zanlının savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.



