Bebek cinayetine 3 ağırlaştırılmış müebbet çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde oturan Ferda Demirtekin, 2013 yılında Orhangazi ilçesinde ��zel hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın Haziran ayında sağlık ocağı görevlileri aileye telefon açıp aşı için bebeğin getirilmesini istedi. Ancak sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polisi bilgilendirdi. Polis, olay tarihinde 21 yaşındaki Ferda Demirtekin ile annesi 40 yaşındaki Nuray Güven ve babası 45 yaşındaki Selahattin Güven'i gözaltına aldı. Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Cingiliç olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç'in silahla kendisini tehdit edip, bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.