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Cep telefonlarını çalarken suçüstü yakalandı

'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde cep telefonlarını çalmaya çalışan şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 08:58
Cep telefonlarını çalarken suçüstü yakalandı
Olay, 5 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisinin önüne gelen şahıs, bir süre çevreyi kontrol etti, ardından da kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girdi. Çalan alarm üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahıs, vitrindeki telefonları kablolarından kopararak ceplerine koydu. Daha sonra bir poşet bulan şahıs, ceplerindeki telefonları çıkarıp içine doldurdu. Yaklaşık 4 dakika iş yerinde kalan şahıs, polisin geldiğini görünce yüzüstü yere yattı. Polis ekipleri, iş yerine girip şahsı suçüstü yakaladı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Cep telefonlarını çalarken suçüstü yakalandı
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