FETÖ sanığı eski yarbay hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine destek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda hazırlıkların yapılmasına katkı sağladığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski yarbay Osman Akar hakim karşısına çıktı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Akar ile avukatı katıldı. Hazine avukatının da hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Akar, savunmasında, hiçbir zaman darbe yanlısı olmadığını öne sürdü. 15 Temmuz gecesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştığını ileri süren Akar, tugay içerisindeki hareketliliklerden emniyet yetkililerine bilgi verdiğini iddia etti.

Eski Tugay Komutanı Bekir Koçak'ın toplantı tertiplediğini ifade eden Akar, toplantıda verilen emirlerin darbe girişiminin engellemeye yönelik olduğunu savundu.

"100 KİŞİLİK KOKTOD BİRLİĞİ, ZIRHLI VE TEKERLEKLİ ASKERİ ARAÇ HAZIRLATTIM"

Toplantının ardından Koçak'ın talimatları ile 100 kişilik KOKTOD birliği, zırhlı ve tekerlekli askeri araç hazırlattığını kabul eden Akar, "Toplantı sırasında kolordu komutanı aradı ve ondan aldığı emirleri bize iletti. Emir komuta zincirinde olduğu için ben de emrettiği üzere 100 kişilik KOKTOD birliği, zırhlı ve tekerlekli askeri araç hazırlattım. Tugay komutanı bana mühimmat sormuştu ben de bilgi verdim. Zaten toplantı bittiğinde darbe girişimi yüzde 90 bastırılmıştı. Ben de 'emre itaatsizlik olmasın' diye bana verilen emirleri en asgari seviyede yerine getirdim." şeklinde konuştu.

"GÖZALTINA ALINANA KADAR HİÇ ŞÜPHELENMEDİM"

Tugay komutanından hiç şüphelenmediğini ileri süren Akar, şöyle devam etti:

"Tugay komutanı hakkında gözaltı kararını görene kadar hiç şüphelenmemiştim. Çünkü bana verilen emir darbe girişimini bastırmak için 100 kişilik KOKTOD birliği hazırlanmasıydı. İddianamede yazdığı üzere 'Tanklarla Kırklareli'ne, tekerlekli araçlarla İstanbul'a gidilecek' demedim. Bunlar asılsız iddialardır. Bekir Koçak'ı destekleyen diğer darbeciler, darbe girişimi tamamen bastırıldığı zaman 16 Temmuz sabahında toplanarak, zırhlı araç kararı alındığını inkar etmek için karar aldılar. Ben darbeci olsam 40 tankın olduğu birlikte 6 tank, 4 zırhlı personel taşıyıcı mı hazırlatırdım? Hepsini hazır hale getirirdim ve emniyet ile iş birliğinde çalışmazdım."

"BİZE BİLGİ VERDİ"

Duruşmada dinlenilen tanık R.T. de darbe girişimin olduğu dönemde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görevini sürdürdüğünü belirtti.

Darbe girişimi gecesi yaya ve sivil ekipleri tugaylar bölgesinde gizlice konuşlandırdıklarını anlatan R.T, tugay içerisindeki hareketlilik hakkında Akar'dan bilgi aldıklarını söyledi.

Akar'ın verdiği tüm bilgileri çevre güvenliği alan polis ekiplerinden teyit ettiğini aktaran R.T, "Bize o gece verdiği tüm bilgiler doğruydu. Görüşmelerimizde düzenli bir şekilde bilgi alıyorduk ve bilgiler sağlıklıydı. Özellikle Koçak'ın hareketleri konusunda bilgi alıyorduk. Bizlere tugay içerisinde olan biten her şeyden haber verdi." şeklinde konuştu.

İki tanığın daha dinlendiği duruşmada cumhuriyet savcısı, Akar'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Ocak 2019'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 100 sayfalık iddianamede, meslekten ihraç edilen eski yarbay Osman Akar hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla müebbet hapis cezası isteniyor.