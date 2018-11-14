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duyurdu! İstanbul'da iki gün sağanak etkili olacak

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve 'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak yağışların, aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 16:42
Meteoroloji Erken Uyarı Merkezi duyurdu! İstanbul'da iki gün sağanak etkili olacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, kuvvetli olarak aralıklarla cuma günü akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Yağış miktarının ilçelere göre metrekareye 25-75 milimetre arasında değişkenlik göstermesi beklenirken, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Erken Uyarı Merkezi duyurdu! İstanbul'da iki gün sağanak etkili olacak
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