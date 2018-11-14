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O cinayet hakkında son dakika detayları ortaya çıktı! "Kızlara sor dövmek isterler mi?

'de Ocak ayında tüm dünyada haber olan bir olay yaşandı. Nijerya uyruklu öğrenci evinden kaçırılarak vahşice öldürülmüştü. Bu cinayetin ardından son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sanıkların ses kayıtlarında ilginç detaylar ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:28
O cinayet hakkında son dakika detayları ortaya çıktı! Kızlara sor dövmek isterler mi?

Mağusa'da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu 'yi sanık 'ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti'ne götürüp elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) Nidai Şanlı ve Zekeriya Kurucu'nun duruşmasına devam edildi. Mahkemede sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı.

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O cinayet hakkında son dakika detayları ortaya çıktı! "Kızlara sor dövmek isterler mi?
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